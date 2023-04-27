«Дневной дозор»: Что мы отмечаем 1 мая?

В России насчитывается более 200 праздников, и периодически по мере приближения какой-то даты, в нашем сообществе возникают дискуссии по поводу ее смыслового наполнения и целесообразности празднования. Первомай в этом плане — не исключение. Сначала он отмечался как День международной солидарности трудящихся. Это был праздник рабочих, которые, как говорил Владимир Ильич, праздновали в этот день «свое пробуждение к свету и знанию, своё объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения. Мы, дети Советского Союза, еще помним первомайские демонстрации с транспарантами, с оптимистичными лозунгами, воздушными шариками и веточками цветущих яблонь, и помним ощущение переполняющей радости от всеобщего единения. А после демонстрации трудящиеся собирались на застолье или выезжали на природу, радуясь первым теплым дням.

После распада СССР Первомай утратил свой изначальный политический характер и превратился в праздник посадки картофеля и поедания шашлыков на природе. Понятно, что наш человек всегда рад лишнему выходному, независимо от смысла праздника, но вопрос «а что мы, собственно, отмечаем?» все равно периодически возникает. А что же мы отмечаем 1 мая? Имеет ли смысл праздновать этот день как Праздник Весны и Труда? Может, имеет смысл вообще отказаться от празднования Первомая как наследия советского прошлого? Или, наоборот, надо вернуть ему первоначальное значение с призывами к пролетарской солидарности? Сегодня поговорим о этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM