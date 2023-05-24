«Дневной дозор»: Реально ли привлечь современную молодежь на село?

Густо населенная Российская деревня, особенно в регионах Нечерноземья — явление прошлого. Сейчас в селах показатели рождаемости ниже, чем в городе, а уровень смертности, наоборот, выше. В городской среде всегда больше возможностей, поэтому неудивительно, что активные граждане стараются покинуть малонаселенные пункты, оставляя там стариков, либо любителей сельского хозяйства. Однако председатель Совфеда Валентина Матвиенко не согласна с тем, что интерес к деревенской жизни среди россиян с каждым годом падает. На встрече с тружениками села отметила, что есть некое движение «сельских блогеров» - они популяризируют жизнь в деревне и рассказывают от ее преимуществах. По ее мнению, нужно поддержать деятельность блогеров, чтобы они активнее показывают как на селе жить хорошо. Так российская молодежь потянется за город, жизнь закипит, рождаемость повысится, а там уже и качество жизни в деревне дорастет до уровня городских стандартов.

Но все-таки жизнь в российской деревне не привлекает людей не просто так, а из-за отсутствия инфраструктуры. Переехав, молодежь зачастую сталкивается с отсутствием доступа к медицинским услугам, качество образования в сельских школах нередко "хромает" а о возможностях доступа к разным вариантам привычного досуга – и говорить не приходится. К тому же в современном мире идет процесс урбанизации. Он затронул все цивилизованные страны, большая часть людей сосредоточена в городах и мегаполисах. На этом фоне попытки заманить российскую молодежь на село, выглядят излишне оптимистичными. И в то же время опустошение российских деревень, а следом и отсутствие молодых кадров на селе, которые придут на смену старшему поколению — это серьезная проблема для развития агропромышленного комплекса. Насколько реально привлечь современную молодежь на село? Действительно ли популяризация жизни в деревне среди молодежи, поможет решить проблему демографии в сельской местности? Если блогеры не помогут - то с помощью каких инструментов можно заинтересовать молодых людей жизнью в деревне? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM