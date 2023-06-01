«Дневной дозор»: Обязаны ли школьники заниматься общественно-полезным трудом?

В советское время помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить цветы или «подежурить» в столовой или на переменах и даже съездить на «картошку» — считалось обычным делом. Сейчас в российских школах по закону запрещается привлекать школьников к труду, не предусмотренному образовательной программой, без их согласия. Кроме того, требуется и письменное согласие родителей. В бланках согласия, которые дают на подпись родителям, как правило, поясняется, чем именно будут заниматься дети. Чаще всего это дежурство по классу, школе и в столовой, генеральная уборка кабинетов, участие в субботниках и благоустройстве пришкольной территории.

Однако депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению внесли на рассмотрение законопроект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде. Авторы законопроекта полагают, что его принятие будет способствовать усилению воспитательной работы в образовательных организациях. Предполагается, что обязанности обучающихся дополнятся общественно-полезным трудом в соответствии с образовательной программой. С одной стороны, современным детям действительно не хватает понимания ценности труда. Поэтому, если учащиеся будут заниматься общим делом на благо себя и окружающих, это однозначно взрастит более воспитанных людей.

Но нужно понимать, что школьники перегружены учебой, когда им заниматься еще и уборкой или дежурством — непонятно. Да и к тому же в России принуждение детей к труду является незаконным. Обязаны ли школьники заниматься общественно-полезным трудом? Какие это должны быть виды деятельности и с какой нагрузкой? Нужно ли учитывать особенности здоровья учеников при привлечении их к общественно-полезному труду? Нет ли в законопроекте элементов эксплуатации детского труда, который запрещен по закону? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM