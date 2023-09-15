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«Дневной дозор»: Почему из ЕГЭ по обществознанию убрали «Демократия», «Гражданское общество» и «Альтернативная служба»?

18.09.2023 18:20 «ПЛН-FM»

В течение последнего года в связи с изменившейся геополитической ситуацией и нарастающей конфронтации России с коллективным Западом, в систему российского образования приходят серьезные корректировки. Происходит процесс трансформации системы образования в гуманитарных дисциплинах. Введены новые предметы, изменяется трактование истории в школе, переписываются учебники, одни темы и авторы оказываются под запретом, а другие, наоборот, популяризируются.

Одним из нововведений этого года стало решение об исключении из ЕГЭ по обществознанию 2024 года таких тем как «Демократия», «Гражданское общество», «Альтернативная служба» и «Международное право». Многочисленные эксперты увидели в этом политические мотивы и попытку введения цензуры. Данное нововведение было подвергнуто критике политологами, социологами, правоведами и обществоведами. Сегодня мы решили выяснить, действительно ли будут исключены из ЕГЭ такие базовые понятия в связи со сложившейся политической ситуацией? Нужно ли это делать? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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