«Дневной дозор»: Партии просят отменить ЕГЭ

Очередной «Крестовый поход» против ЕГЭ объявили на федеральном уровне. На этот раз сразу несколько фракций российского парламента — КПРФ, ЛДПР и СР — объединили усилия и предлагают заменить ЕГЭ стандартным государственным экзаменом. То есть фактически вернуться к образовательной эпохе до единого госэкзамена. Аналогичные предложения ранее вносились неоднократно. О некоторых из них мы уже рассказывали в программах «Дневной дозор». Но, как говорится, воз и ныне там — школьники, как и прежде, сдают ЕГЭ; репетиторы по подготовке к госэкзамену — богатеют; а педагоги загодя начинают подыскивать тренировочные сборники с тестами.

И всё-таки именно на этом предложении об отмене ЕГЭ хочется остановиться подробно. Как минимум потому, что авторы инициативы руководствуются весьма интересной логикой. Кроме традиционных рассуждений о том, что подготовка к единому госэкзамену становится источником стресса и не позволяет получить никаких реальных знаний, а только «натаскивает на решение тестов», депутаты остановились на том, что к нашему времени ЕГЭ утратил свой главный смысл. Он, якобы, перестал предоставлять выпускникам реальную возможность поступления из малых городов и сел в ведущие вузы страны в мегаполисах.

Дело в том, что по подсчётам депутатов Госдумы, за последние несколько лет расходы на переезд в крупные города для абитуриентов возросли на 40–50%. А дополнительная подготовка к экзаменам в последний учебный год подскочила на 70%. И такие расходы, уверены авторы инициативы, потянуть смогут единицы семей. Так что даже если чадо и наберёт 100 баллов, то учиться пойдёт в тот вуз, который «потянут» его родители.

Логика в этих рассуждениях есть. В Псковской области, например, реальный рост зарплат, уже давно не поспевает за ростом цен. Что и говорить о том, чтобы со средней по региону зарплатой «сунуться» в столицу… Вопрос в другом. Как эту проблему с «разностью цен» поможет решить отказ от ЕГЭ? Действительно ли псковские школьники больше не могут по результатам ЕГЭ поступить в столичные вузы? И нужно ли отказываться от единого госэкзамена? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM