«Дневной дозор»: Легко ли партиям находить кандидатов на выборы?

Выборы в России проходят каждый год. В основном это выборы муниципального уровня. В последние года три вы нашем регионе через выборный марафон проходят по 6-7 муниципалитетов. Избираются депутаты районных Собраний и волостных (там, где они еще сохранились). Однако в каждый предвыборный марафон реготделения партий сталкиваются с тем, что им не найти кандидатов. Люди (особенно разумные и самодостаточные) попросту не хотят баллотироваться и участвовать в работе представительных органов местного самоуправления. Кадровые проблемы есть даже у самой многочисленной по числу членов партии - «Единой России». Поэтому предварительное голосование — обязательная процедура по определению кандидатов на выборы — зачастую превращается в фикцию, потому что нет никакой конкуренции между желающими стать кандидатом. И это притом, что к процедуре праймериз у единороссов допускаются абсолютно все - партийные, беспартийные, представители иных партий. Но особенно тяжко приходится, конечно, оппозиционным партиям. Они зачастую не могут полностью закрыть ни одномандатные округа, ни найти кандидатов на пост глав районов. Свою несостоятельность оппозиция, понятно дело, объясняет административным ресурсом, который якобы на всю катушку используют единороссы, и аполитичностью населения. Но по факту в числе их кандидатов нет-нет, да и выскочит какой-нибудь бывший уголовник, городской сумасшедший или субъект с «липовым» дипломом.

Все партии признают проблему с короткой скамейкой запасных, но не любят говорить об этом, когда идет речь про их ресурсные трудности. Тем не менее, мы все-таки решили поговорить с представителями разных политических сил на эту тему. Ощущают ли партии проблему кадрового голода при отборе кандидатов на выборы? Почему люди, на их взгляд, не хотят идти в политику и становиться депутатами или главами? С чем это связано - с непомерными требованиями к регистрации в качестве кандидата? С нехваткой адекватных людей, которые готовы представлять конкретную партию на выборах? Или люди попросту не верят, что власть на местах может на что-то повлиять, потому что местное самоуправление у нас финансово не обеспечено? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM