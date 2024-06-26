«Дневной дозор»: Регионы хотят наделить правом самостоятельно повышать ставку налога на недвижимость

После того, как наша страна перешла от плоской к прогрессивной шкале налогообложения, государство продолжает держать курс на «раскулачивание» богатых. И хоть наше налоговое законодательство не содержит точного определения понятия «налог на роскошь» и отдельного вида такого налога не существует, это выражение все равно «в ходу» - так условно называют налоги, которые взимаются с владельцев элитных автомобилей (стоимостью от 10 миллионов рублей) и недвижимости (стоимостью свыше 300 миллионов рублей). Кроме того, граждане, чей заработок составляет 5 миллионов рублей и больше, платят не 13%, а 15% в рамках налога на доходы физических лиц.

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов предложил наделить региональные и муниципальные власти правом самостоятельно повышать ставку налога на недвижимость. Причем, речь как раз идет о дорогой недвижимости. Налог на имущество можно будет повысить с 2 до 2,5%, а земельный налог — с 0,3% до 1,5%. Меньше можно - больше нельзя. В чем смысл данной инициативы? Как она, в случае принятия отразится на стоимости элитной (а может быть и не только элитной) недвижимости? Каковы будут перспективы для регионов? Будут ли они получать дополнительный доход или все денежки пойдут в федеральный бюджет? Нужен ли нам такой закон? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM