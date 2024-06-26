«Зверье мое»: Собаки на службе в УФСИН

Новый выпуск программы «Зверье мое приурочен к Дню кинологической службы уголовно‑исполнительной системы России. Праздник отмечался 21 июня. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области — инструктор-кинолог отдела по конвоированию Николай Брык и старший инструктор-кинолог кинологического отделения СИЗО-1 Полина Иванова. Также в студии поприсутствовали их четвероногие напарники Енот и Изма. Гости рассказали о своем пути в кинологию и особенностях службы в УФСИН.

Источник: ПЛН-FM