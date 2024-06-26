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«Зверье мое»: Собаки на службе в УФСИН
27.06.2024 08:50 «ПЛН-FM»
Новый выпуск программы «Зверье мое приурочен к Дню кинологической службы уголовно‑исполнительной системы России. Праздник отмечался 21 июня. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области — инструктор-кинолог отдела по конвоированию Николай Брык и старший инструктор-кинолог кинологического отделения СИЗО-1 Полина Иванова. Также в студии поприсутствовали их четвероногие напарники Енот и Изма. Гости рассказали о своем пути в кинологию и особенностях службы в УФСИН.
Источник: ПЛН-FM
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