«Дневной дозор»: Закон о семейно-бытовом насилии - за и против

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР направила в правительство и Верховный суд ряд законопроектов о «комплексном регулировании домашнего насилия». Пакет документов определяет понятия физического, сексуального, психологического и экономического насилия, а также устанавливает круг лиц, на которых распространяет свое действие: супруги (причем, как жены, так и мужья), родители, дети и лица, имеющие общих детей. Инициативой предполагается, что заявления о домашнем насилии или соответствующей угрозе подлежат обязательному приему в полиции (даже если у заявителя нет видимых признаков насильственных действий), а объект домашнего насилия по его заявлению подлежит изоляции от субъекта. Кроме того, предусматривается введение уголовной ответственности за клевету о совершении или угрозе совершения насилия для членов семьи (штраф до 1 млн рублей либо обязательные работы до 240 часов).

Проблема домашнего насилия, отмечают авторы инициативы, поднимается в России на различных уровнях власти и в общественных кругах, однако количество официальных и неофициальных случаев остается на довольно высоком уровне. Усугубляют ситуацию страх обращения в органы власти, несвоевременное реагирование на жалобы, формальный отказ в защите потерпевших от насилия и отсутствие своевременной изоляции лица, в отношении которого возникают угрозы или были совершены насильственные действия.

На инициативу либерал-демократов уже есть первые отклики. Так, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что с годами к ней стало поступать больше обращений от жертв домашнего насилия, а кризисные центры переполнены. Поэтому, на ее взгляд, есть смысл вернуться к обсуждению вопроса о введении ответственности за насилие в семье. Между тем, Председатель Союза родительских ассоциаций Александра Машкова-Благих убеждена, что за людьми, предлагающими отрегулировать российское законодательство о домашнем насилии, стоит коллективный Запад. Это оттуда к нам пытаются протолкнуть якобы замечательный закон, пытаясь воздействовать на устои нашего общества. А на самом-то деле принятие этого суперзакона только навредит российским семьям и уж точно никак не поможет настоящим и будущим жертвам. Да, он призван изменить наш Уголовный кодекс, так как его принятие вносит внесудебное разбирательство среди граждан. Некие общественные организации, в принципе не имеющие никаких полномочий, в случае конфликтов в семье будут вершить свой собственный суд. Но влезание каких-то посторонних людей в пространство семьи не вылечит ее проблемы, если они имеются, полагает Александра Машкова-Благих.

Нужен ли нам такой закон? Насколько он соответствует нашим традиционным ценностям? Так ли актуальна проблема семейного насилия в России, чтобы ее урегулировать на законодательном уровне? Или это действительно происки коллективного Запада? А может, все зависит не от формальных законов, а от морального состояния общества? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM