«Дневной дозор»: Что для вас традиционные ценности?

В последние годы российские политики и общественники на фоне антизападных настроений и антизападных ценностей всё чаще артикулируют таким понятием как «наши традиционные ценности». Некоторое время назад его даже пытались записать в Конституцию.

Подавалось это, естественно под благовидным соусом. Но с течением времени приобрело (по крайней мере, в глазах некоторых граждан) весьма ироничные очертания. Что видят люди? Да то, что каждый второй это понятие традиционных ценностей трактует так, как ему угодно. Устроили, скажем, дети в школе ХЭллоуин — нарвались на осуждение, ведь «это противоречит нашим традиционным ценностям», пришла девушка в экстравагантном наряде — получила волну осуждения, ведь это снова «противоречит традиционным ценностям». А вот ещё пример: депутаты, по данным некоторых СМИ, уже сейчас разрабатывают поправки в законодательство, предусматривающие запрет на прокат для фильмов, которые не соответствуют «традиционным ценностям».

Словом, проецировать понятие традиционных ценностей уже сейчас можно по сути совершенно на любую сферу: на культуру, политику, СМИ. Появились даже доносчики, которые пишут заявления в прокуратуру о том, что нарушаются некие традиционные ценности. А сами «традиционные ценности», тем временем, становятся неким жупелом, который люди трактуют совершенно по-разному.

Должно быть, эту тенденцию, заметили и на федеральном уровне. Ведь замминистра юстиции этим летом вышел с предложением закрепить это понятие в толковом словаре. Традиционные ценности… О том, нужна ли эта идеологическая конструкция современному обществу? И возможно ли её вообще ввести в современном мире, в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM