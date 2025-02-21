«Дневной дозор»: Каких социокультурных объектов не хватает Пскову?

На днях в Пскове после 10 лет реконструкции открылось здание бывшего кинотеатра «Октябрь». Теперь здесь будет располагаться Историко-краеведческая библиотека имени Ивана ВасилЁва. Впрочем, по наполнению обновленный «Октябрь» - это нечто большее, чем привычная нам с детства библиотека. Это наполненное современными интерактивными девайсами историко-просветительское пространство, посетители которого смогут не только больше узнать об истории Псковской земли и о людях, которые ее прославили, но и попить вкусный кофе с панорамным видом на Кремль.

В свое время многие представители псковской общественности критиковали идею разместить в бывшем «Октябре» библиотеку - мол, библиотеке там не место, а некоторые и вовсе предлагали снести старое здание и открыть вид на Кремль. Но сегодня очевидно, что авторы проекта нашли отличный вариант использования старого здания. У этого пространства есть все шансы стать точкой притяжения для горожан и гостей города.

Завершение этого амбициозного проекта - повод подумать о том, какие еще социокультурные проекты могли бы стать украшением городской среды Пскова. Что могло бы внести разнообразие в городскую жизнь и сделать её более насыщенной? Нужны ли Пскову новые библиотеки, спортивные локации, современный концертный зал или, например, еще один мультимедийный фонтан? Куда могли бы направляться жители и гости города, чтобы проводить время с интересом и пользой? Об этом - сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM