«Дневной дозор»: Что делать с высокими ценами на жилье?

Высокие ставки по ипотеке — один из ключевых факторов, влияющих на рынок недвижимости. Проблема роста цен на жилье в России является многоаспектной и затрагивает различные слои общества. Во-первых, высокая стоимость жилья делает его недоступным для многих граждан, особенно для молодежи и семей с низким доходом. Это приводит к тому, что молодые специалисты, стремящиеся начать самостоятельную жизнь, вынуждены жить у родителей или снимать квартиры. Во-вторых, рост цен на жилье также влияет на социальную мобильность. Люди, которые не могут позволить себе квартиру в крупных городских агломерациях, оказываются в ловушке низкой зарплаты и отсутствия перспектив, что негативно сказывается на экономике в целом. Кроме того, высокая стоимость жилья негативно сказывается на строительной отрасли. Строительные компании сталкиваются с растущими затратами на материалы и рабочую силу, что также приводит к удорожанию жилья. Часто новые проекты замораживаются или отменяются, так как инвесторы не видят экономической целесообразности. Государственные меры, такие как программы субсидирования ипотеки или строительство доступного жилья, пока не решают проблему в полном объеме.

На этом фоне звучат предложения о вмешательстве государства в рыночный механизм формирования цен на жилье. Лидер партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что настала пора государству заняться регулированием цен на новостройки. По его словам, сегодня «рыночек порешал» так, что покупка квартиры для обычной семьи стала нереальной задачей. Лидер эсеров убежден (цитата): «цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, нужно взять под государственный контроль. Проверять ценообразование, затраты и утверждать приемлемый диапазон, как это делается, например, в сфере ЖКХ».

На первый взгляд идея кажется здравой, государство могло бы поумерить аппетиты застройщиков, рассчитав оптимальную стоимость квадратного метра, также, как определяет тарифы на жилищно-коммунальные услуги. С другой стороны, попытка госрегулирования нередко приводит к тому, что рыночные механизмы перестают работать и отрасль «схлопывается». Госцены на квадратные метры могут не успевать за ростом затрат на стройтматериалы и необходимость поднимать заработные платы персоналу. Как бы попытка ввести условно справедливые цены не привела к банкротству предприятий строительной отрасли, что крайне негативно отразится на экономике в целом. Так что делать с высокими ценами на жилье? Есть ли способы их стабилизировать или снизить? Поможет ли улучшить ситуацию на рынке введение госрегулирования цен на жилье? Об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM