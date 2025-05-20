Дневной дозор: Нужно ли ограничить информацию о кандидатах в публичном доступе?

Как показывают опросы общественного мнения, зачастую избиратели не знают тех, кого выбирают. Особенно это касается кандидатов, которые идут на выборы по партийным спискам. Кто проходит во власть под партийными брендами, какой у них бэкграунд… — представления избирателей на этот счет минимальны. Дело в том, что люди выбирают названия партии и не ввсегда вникают, кто конкретно идет по партийным спискам. А потом наши граждане разводят руками и недоумевают, узнав, кто на самом деле представляет их права и интересы в депутатском корпусе.

Начиная с 90-х годов, благодаря покупке мест в партийных списках, во власть пробилось много людей, связанных с криминалом, что привело к усилению влияния криминальных структур и укреплению их связи с властью. Неудивительно, что на определенном этапе развития российского избирательного законодательства было принято решение максимально опубличить информацию о кандидатах, в том числе и о фактах судимости. На протяжении многих лет в средствах массовой информации и на информационных стендах избирательных участков в обязательном порядке размещается биография кандидатов, сведения о доходах и имуществе, факты предоставления недостоверных сведений (если они были установлены), а также информация о судимости.

Понятно, что люди, которые идут на выборы, не хотят афишировать свои зарплаты, коттеджи и личный автопарк, а впрочем, как и хвастаться судимостью. Но такова уж буква закона - избиратель должен все знать о прошлом кандидатов, чтоб сделать верный выбор. Однако, как выяснилось, в настоящее время в Госдуме рассматриваются разные варианты, чтобы вновь ограничить рамещение к открытом доступе информации о кандидатах, к которой, в частности, относятся сведения о доходах, имуществе и о судимости. Для чего это делается? Надо ли ужимать сведения о кандидатах? Ведь не всегда во власть идут люди с чистой биографией и достоверными сведениями. Показательный в этом плане пример - коммунист Александр Баев, который так хотел стать губернатором, что в 2023 году предоставил в избирком фальшивый диплом.

Должна ли информация о кандидатах публиковаться в СМИ и на стендах УИКов в полном объеме? Или ее действительно надо ужать до самого основного? Что на этот счет думают псковские эксперты? Нравится ли представителям разных партий, избранных депутатами, что каждый раз перед выборами подробности их биографии, в том числе и пикантные, предаются огласке? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM