«Гвозди» от 22 мая

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Источник:
ПЛН-FM
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Пугает ли вас увлеченность детей гаджетами?
Да, дети только и делают, что сидят в телефонах или планшетах. Это катастрофа.
Тенденция страшная, поэтому я ограничил использование гаджетов для своего ребенка.
Пугают не гаджеты, а контент, который потребляют дети в Сети.
Нет, в наше время просто гаджетов не было, и сами бы сидели.
Гаджеты отлично помогают отвлечь ребенка, пока я занимаюсь своими делами.
Сейчас использование детьми гаджетов – необходимая часть социализации.
Мне все равно.
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«Кузница»: Отопительный сезон завершен – готовимся к следующему
Пугает ли вас увлеченность детей гаджетами?
Да, дети только и делают, что сидят в телефонах или планшетах. Это катастрофа.
Тенденция страшная, поэтому я ограничил использование гаджетов для своего ребенка.
Пугают не гаджеты, а контент, который потребляют дети в Сети.
Нет, в наше время просто гаджетов не было, и сами бы сидели.
Гаджеты отлично помогают отвлечь ребенка, пока я занимаюсь своими делами.
Сейчас использование детьми гаджетов – необходимая часть социализации.
Мне все равно.
смотреть результаты
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