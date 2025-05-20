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«PRO-ПРАВО»: Как делятся долги при разводе супругов
21.05.2025 12:55 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской коллегии адвокатов «Правовой Альянс», член Ассоциации юристов России Анна Соколова расскажет, как делятся долги при разводе супругов.
Источник: ПЛН-FM
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