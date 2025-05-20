«PRO-ПРАВО»: Как делятся долги при разводе супругов

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской коллегии адвокатов «Правовой Альянс», член Ассоциации юристов России Анна Соколова расскажет, как делятся долги при разводе супругов.

Источник: ПЛН-FM