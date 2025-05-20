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«Собственной персоной»: Эффект Мороза. О мотивации, ярком старте и первых вызовах
21.05.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 Антон Мороз.
Он расскажет, что его побудило приехать из Санкт-Петербурга в Псков и участвовать в праймериз на муниципальных выборах, почему он решил баллотироваться от «Единой России», а не от какой-то другой партии, и выскажет мнение по поводу состояния городского хозяйства Пскова и строительной отрасли. Также Антон Мороз поделится дальнейшими планами относительно участия в региональной политике.
Источник: ПЛН-FM
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