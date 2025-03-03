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«Дело вкуса»: Пицца по итальянским традициям в сердце Пскова

04.03.2025 13:00 «ПЛН-FM»

На этот раз ведущая Анна Машкова предлагает поговорить не о премьере очередного ресторанного проекта, а о хорошо знакомом уютном кафе, которое многие годы является фаворитом псковичей - кафе «Моя Италия». Насколько сложны в приготовлении блюда итальянской кухни, как происходит выбор блюд для составления меню, какие фирменные десерты можно попробовать только в «Моей Италии», какие приятные бонусы и специальные предложения предусмотрены для посетителей и будет ли «Моя Италия» расширяться? На эти и многие другие вопросы отвечает директор ресторана Николай Смирнов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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