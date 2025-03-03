03.03.2025 14:00 «Постскриптум»: Попытка покушения на митрополита Тихона, 3 года СВО и 25 лет подвигу 6-й роты
03.03.2025 12:35 «Летопись воинской славы Псковской земли»: О Годе защитника Отечества и 80-летии Великой Победы
«Дело вкуса»: Пицца по итальянским традициям в сердце Пскова
04.03.2025 13:00 «ПЛН-FM»
На этот раз ведущая Анна Машкова предлагает поговорить не о премьере очередного ресторанного проекта, а о хорошо знакомом уютном кафе, которое многие годы является фаворитом псковичей - кафе «Моя Италия». Насколько сложны в приготовлении блюда итальянской кухни, как происходит выбор блюд для составления меню, какие фирменные десерты можно попробовать только в «Моей Италии», какие приятные бонусы и специальные предложения предусмотрены для посетителей и будет ли «Моя Италия» расширяться? На эти и многие другие вопросы отвечает директор ресторана Николай Смирнов.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати