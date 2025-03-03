«Дело вкуса»: Пицца по итальянским традициям в сердце Пскова

На этот раз ведущая Анна Машкова предлагает поговорить не о премьере очередного ресторанного проекта, а о хорошо знакомом уютном кафе, которое многие годы является фаворитом псковичей - кафе «Моя Италия». Насколько сложны в приготовлении блюда итальянской кухни, как происходит выбор блюд для составления меню, какие фирменные десерты можно попробовать только в «Моей Италии», какие приятные бонусы и специальные предложения предусмотрены для посетителей и будет ли «Моя Италия» расширяться? На эти и многие другие вопросы отвечает директор ресторана Николай Смирнов.

Источник: ПЛН-FM