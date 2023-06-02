13:00 «Дом Советов»: Александр Котов об отчете губернатора, старте избирательной кампании и голосе оппозиции
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«Дом Советов»: Александр Котов об отчете губернатора, старте избирательной кампании и голосе оппозиции
05.06.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Гость студии — председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
Ведущий Максим Костиков обсудил с ним отчет губернатора Михаила Ведерникова, который депутаты утвердили на сессии регионального парламента 1 июня, и поговорил о старте избирательной кампании в Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
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