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«Дом Советов»: Андрей Козлов об аграрных вопросах и работе в округе

09.10.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов стал гостем программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 9 октября. Разговор был посвящен аграрным вопросам и работе на территории депутатского округа.

Двухдневное заседания постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу прошло на минувшей неделе в Пскове. Почему именно на Псковской земле прошла эта встреча? Как аграрии завершают сезон? В каких отраслях есть хорошие успехи? И где наблюдаются проблемы? Ведущая - Любовь Кузнецова.  

 

 

Источник: ПЛН-FM



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