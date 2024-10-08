«Дом Советов»: Андрей Козлов об аграрных вопросах и работе в округе

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов стал гостем программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 9 октября. Разговор был посвящен аграрным вопросам и работе на территории депутатского округа.

Двухдневное заседания постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу прошло на минувшей неделе в Пскове. Почему именно на Псковской земле прошла эта встреча? Как аграрии завершают сезон? В каких отраслях есть хорошие успехи? И где наблюдаются проблемы? Ведущая - Любовь Кузнецова.

Источник: ПЛН-FM