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«Пастырь»: О праздновании Нового года и Рождества
20.12.2024 08:50 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышла программа «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.
Новый выпуск стал последним в уходящем году, поэтому священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, предложил поговорить о праздновании Нового года и Рождества, а также рассказал об итогах года в Псковской епархии.
Источник: ПЛН-FM
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