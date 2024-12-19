«Пастырь»: О праздновании Нового года и Рождества

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышла программа «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

Новый выпуск стал последним в уходящем году, поэтому священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, предложил поговорить о праздновании Нового года и Рождества, а также рассказал об итогах года в Псковской епархии.

Источник: ПЛН-FM