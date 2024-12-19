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«Обратный отсчет»: Александр Борисов об итогах работы в Госдуме и деятельности реготделения РВИО

20.12.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск из цикла программ «Обратный отсчет». Гость студии  - заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

Александр Борисов рассказал, каким был уходящий год для Госдумы и регионального отделения Российского военно-исторического общества? В чем важность и актуальность законопроекта об увековечении памяти жертв геноцида? И слышат ли Псковскую область в Государственной Думе? Об итогах года и о планах на 2025-й с ним поговорил Максим Костиков.

 

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Источник: ПЛН-FM



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