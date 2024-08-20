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Предвыборные дебаты на «ПЛН FM»: битва за псковский округ №5

21.08.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают цикл программ, посвященных избирательным кампаниям в муниципальных образованиях Псковской области. Сегодня, 21 августа, в прямом эфире прошли дебаты с участием кандидатов на довыборах депутата Псковской городской Думы по округу №5. 

В передаче приняли участие Иван Гориславский (КПРФ), Анна Дмитриева («Единая Россия»), Владимир Ефимов (ЛДПР), Алексей Канищев («Яблоко»), Игорь Романов («Новые люди») и Павел Сидоров («Справедливая Россия - За правду»).

В качестве модератора дискуссии по традиции выступил главный редактор Псковской Ленты Новостей, политический обозреватель Александр Савенко.

Участники программы обсудили перспективы развития округа №5, ход избирательной кампании и задачи, стоящие перед кандидатами от партий. Отметим, что эфир не является агитационным.

Источник: ПЛН-FM



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