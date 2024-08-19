«Гонки по вертикали»: чудеса на выборах, 25 лет с Путиным и «Курск? Нет, не слышали»

Предлагаем вашему вниманию информационно-аналитическую программу «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

«Курск? Нет-нет, не слышали». Как псковские политики и региональные отделения партий реагируют на главные события в российской жизни.

Очевидное - невероятное. Прикиньте, до выборов две недели, а никого еще толком и не сняли. Что происходит на финишной прямой муниципальной избирательной кампании?

Свободный микрофон на ПЛН FM. Следуя принципам свободы слова, редакция дает возможность высказываться представителям всех политических сил. В прямом радиоэфире продолжаются круглые столы и дебаты, темы этих дней - 25 лет эпохи Владимира Путина и выборы в Пскове.

Источник: ПЛН-FM