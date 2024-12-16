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«Гонки по вертикали»: оптимизируй то, реформируй это

17.12.2024 12:55 «ПЛН-FM»

Здравствуйте! В эфире радио «ПЛН FM» «Гонки по вертикали». В студии — автор программы, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко с обзором событий политической жизни за неделю. В числе основных таких событий - съезды двух парламентских партий.

 

Источник: ПЛН-FM



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