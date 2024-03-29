«ГордДозор»: Непопулярное решение

Псков, скорее всего, лишится еще одного перехода. Речь идет о переходе на улице Рокоссовского, 22а. Спусковым механизмом стало недавнее ДТП с велосипедистом на этом переходе. По нормативам через шестиполосную дорогу должен быть либо светофор, либо подземный переход. Но, по словам главы Пскова Бориса Елкина, скорее всего, здесь будет принято «непопулярное решение». В вопросах переходов сегодня разбирались ведущие программы «Дневной дозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM