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«ГордДозор»: Непопулярное решение

01.04.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Псков, скорее всего, лишится еще одного перехода. Речь идет о переходе на улице Рокоссовского, 22а. Спусковым механизмом стало недавнее ДТП с велосипедистом на этом переходе. По нормативам через шестиполосную дорогу должен быть либо светофор, либо подземный переход. Но, по словам главы Пскова Бориса Елкина, скорее всего, здесь будет принято «непопулярное решение». В вопросах переходов сегодня разбирались ведущие программы «Дневной дозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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