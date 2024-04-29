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«Дело вкуса»: Пицца с русской душой

30.04.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущая Анна Машкова пригласила в студию интересную женщину с интересной историей — владельцу пиццерии «Венеция» Валентину Тимофееву. Более 20 лет она работала в псковском общепите и потом открыла собственную пиццерию. Все пиццы она печет сама. Почему? Сколько пицц в день она может испечь? Как Валентина Тимофеева пришла к решению готовить именно пиццы? Чем ее блюда отличаются от пицц, которые подают в других заведениях? Какую пиццу чаще заказывают для детей?

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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