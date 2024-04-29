29.04.2024 14:00 «Постскриптум»: Коррупционная волна, регоператор в зоне риска и судьба вывесок на иностранном языке
26.04.2024 18:45 «Изборские истории»: «Чудо Преображения», «Веселое имя Пушкин» и борьба с борщевиком
«Дело вкуса»: Пицца с русской душой
30.04.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущая Анна Машкова пригласила в студию интересную женщину с интересной историей — владельцу пиццерии «Венеция» Валентину Тимофееву. Более 20 лет она работала в псковском общепите и потом открыла собственную пиццерию. Все пиццы она печет сама. Почему? Сколько пицц в день она может испечь? Как Валентина Тимофеева пришла к решению готовить именно пиццы? Чем ее блюда отличаются от пицц, которые подают в других заведениях? Какую пиццу чаще заказывают для детей?
Источник: ПЛН-FM
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