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«Гордозор»: Детская безопасность
19.08.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Совсем скоро начнется новый учебный год. И тысячи школьников выйдут на псковские улицы и пройдут по привычным маршрутам.
Как организована детская безопасность? Спасает ли забор вокруг школ от потенциальных опасностей, а ограждение у проезжей части - от автомобилей? Какие меры реально могут обезопасить детей, и почему о них забывают? Разбираются ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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