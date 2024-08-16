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«Гордозор»: Детская безопасность

19.08.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Совсем скоро начнется новый учебный год. И тысячи школьников выйдут на псковские улицы и пройдут по привычным маршрутам.

Как организована детская безопасность? Спасает ли забор вокруг школ от потенциальных опасностей, а ограждение у проезжей части - от автомобилей? Какие меры реально могут обезопасить детей, и почему о них забывают? Разбираются ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

Источник: ПЛН-FM



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