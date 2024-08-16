«Гордозор»: Детская безопасность

Совсем скоро начнется новый учебный год. И тысячи школьников выйдут на псковские улицы и пройдут по привычным маршрутам.

Как организована детская безопасность? Спасает ли забор вокруг школ от потенциальных опасностей, а ограждение у проезжей части - от автомобилей? Какие меры реально могут обезопасить детей, и почему о них забывают? Разбираются ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM