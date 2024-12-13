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«ГорДозор»: Кто почистит заснеженный Псков?

16.12.2024 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».

Каждый год в Псков приходит зима, принося с собой морозы, снег, гололедицу и прочие сезонные атрибуты. Специалисты из метеорологических центров всегда находятся в сотрудничестве с МЧС, специалисты которого оперативно оповещают население о приближающихся погодных явлениях. Возникает ряд вопросов. В курсе ли коммунальщики о том, что такие меры существуют? Почему заранее не выводится снегоуборочная техника, в результате чего город обрастает пробками? Кто отвечает за расчистку тротуаров и дворов? Какие существуют ГОСТы по уборке снега?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

 

Источник: ПЛН-FM



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