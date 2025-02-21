«ГорДозор»: Итоги очередной межведомственной комиссии по БДД

Очередная комиссия по безопасности дорожного движения состоялась 21 февраля. Представители администрации города, активисты и сотрудники ГИБДД обсудили животрепещущие вопросы, связанные с «горячими точками» псковских дорог, на которых аварийность уже стала легендарной. Будет ли решен вопрос с поворотом налево с улицы Юбилейной на Красноармейскую? Почему принимаемые решения учитывают, в основном, интересы автомобилистов, а не пешеходов? Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

Источник: ПЛН-FM