«ГорДозор»: Итоги очередной межведомственной комиссии по БДД

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24.02.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Очередная комиссия по безопасности дорожного движения состоялась 21 февраля. Представители администрации города, активисты и сотрудники ГИБДД обсудили животрепещущие вопросы, связанные с «горячими точками» псковских дорог, на которых аварийность уже стала легендарной. Будет ли решен вопрос с поворотом налево с улицы Юбилейной на Красноармейскую? Почему принимаемые решения учитывают, в основном, интересы автомобилистов, а не пешеходов? Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.
Источник: ПЛН-FM
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