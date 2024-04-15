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«Гвозди» от 16 апреля
16.04.2024 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?
Откажусь, давно пора! Это верный шаг навстречу экологии.
Я уже и так пользуюсь электронными платежками.
Бумажные платежки нужно оставить, чтобы у людей был выбор.
Сам я отказаться готов, но вот пожилые граждане вряд ли поддержат.
Я предпочитаю бумажные квитанции и не готов от них отказаться.
Мне все равно.
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«Подстрочник»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2024
«Гайд-парк»: Александр Козловский о задачах «Единой России», о выборах и муниципальной реформе
«Постскриптум»: 30-летие регпарламента, новый иноагент и когда отключать отопление?
«ГорДозор»: Сухой фонтан как новая точка притяжения
«Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I
Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?
Откажусь, давно пора! Это верный шаг навстречу экологии.
Я уже и так пользуюсь электронными платежками.
Бумажные платежки нужно оставить, чтобы у людей был выбор.
Сам я отказаться готов, но вот пожилые граждане вряд ли поддержат.
Я предпочитаю бумажные квитанции и не готов от них отказаться.
Мне все равно.
смотреть результаты
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