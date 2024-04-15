www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
9 апреля Телефон прямого эфира 5 марта 15 апреля 28 марта 8 апреля 20 марта 9 апреля 28 февраля 4 апреля 5 апреля Телефон прямого эфира Телефон прямого эфира 9 апреля 28 марта 28 февраля

«Гвозди» от 16 апреля

16.04.2024 18:10 «ПЛН-FM»

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?










  смотреть результаты



Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?










  смотреть результаты