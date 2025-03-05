«Гвозди» от 6 марта

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Источник:
ПЛН-FM
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Ждете ли вы возвращения западных брендов?
Жду, ведь после ухода брендов в магазинах совсем нет ассортимента.
Очень жду, это качественные товары, отечественных аналогов им нет.
Не жду возвращения, у нас все хорошо импортозаместили.
Не нужно нам западных товаров, у нас есть партнеры в Китае.
Не надеюсь на возвращение в ближайшие годы.
Мне все равно.
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Ждете ли вы возвращения западных брендов?
Жду, ведь после ухода брендов в магазинах совсем нет ассортимента.
Очень жду, это качественные товары, отечественных аналогов им нет.
Не жду возвращения, у нас все хорошо импортозаместили.
Не нужно нам западных товаров, у нас есть партнеры в Китае.
Не надеюсь на возвращение в ближайшие годы.
Мне все равно.
смотреть результаты
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