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«Хайпожоры»: Запрет на рекламу в запрещенных соцсетях и народные способы борьбы с мусором
14.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:
- Запрет на рекламу в запрещенных соцсетях
- Псковичи ловят живодеров в соцсетях
- И вспыхнет пламя: народные способы борьбы с мусором.
Источник: ПЛН-FM
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