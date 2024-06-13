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«Хайпожоры»: Запрет на рекламу в запрещенных соцсетях и народные способы борьбы с мусором

14.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:

  • Запрет на рекламу в запрещенных соцсетях
  • Псковичи ловят живодеров в соцсетях
  • И вспыхнет пламя: народные способы борьбы с мусором.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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