«Хайпожоры»: Запрет на рекламу в запрещенных соцсетях и народные способы борьбы с мусором

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:

Запрет на рекламу в запрещенных соцсетях

Псковичи ловят живодеров в соцсетях

И вспыхнет пламя: народные способы борьбы с мусором.

Источник: ПЛН-FM