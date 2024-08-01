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«Беседка»: Депутат Александр Борисов об итогах весенней сессии Госдумы
02.08.2024 09:00 «ПЛН-FM»
Об итогах весенней сессии Государственной Думы ведущая Светлана Пикалева беседует с депутатом нижней палаты от Псковской области, заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александром Борисовым.
Источник: ПЛН-FM
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