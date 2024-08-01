«Беседка»: Депутат Александр Борисов об итогах весенней сессии Госдумы

Об итогах весенней сессии Государственной Думы ведущая Светлана Пикалева беседует с депутатом нижней палаты от Псковской области, заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александром Борисовым.

Источник: ПЛН-FM