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«Беседка»: Депутат Александр Борисов об итогах весенней сессии Госдумы

02.08.2024 09:00 «ПЛН-FM»

Об итогах весенней сессии Государственной Думы ведущая Светлана Пикалева беседует с депутатом нижней палаты от Псковской области, заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александром Борисовым.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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