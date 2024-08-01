«Пастырь»: Ильин День

В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, рассказывает об одном из великих ветхозаветных пророков Церкви — о пророке Илие. Как раз 2 августа будет отмечаться Ильин день — церковный день памяти этого почитаемого пророка.

Источник: ПЛН-FM