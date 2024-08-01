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«Пастырь»: Ильин День
02.08.2024 08:30 «ПЛН-FM»
В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, рассказывает об одном из великих ветхозаветных пророков Церкви — о пророке Илие. Как раз 2 августа будет отмечаться Ильин день — церковный день памяти этого почитаемого пророка.
Источник: ПЛН-FM
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