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«Пастырь»: Ильин День

02.08.2024 08:30 «ПЛН-FM»

В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, рассказывает об одном из великих ветхозаветных пророков Церкви — о пророке Илие. Как раз 2 августа будет отмечаться Ильин день — церковный день памяти этого почитаемого пророка.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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