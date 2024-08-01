«Чай втроем»: Ольга Тимофеева о стопроцентном счастье, детском каскадерстве и гаданиях на суженого

Сегодня ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы поговорили по душам с вице-губернатором Псковской области Ольгой Тимофеевой. Гостья студии поделилась самыми яркими воспоминаниями о детстве, проведенном в Белоруссии, рассказала о своей семье, о любимых увлечениях и своем профессиональном пути.

Почему из всех инструментов, на которых можно было научиться играть в музыкальной школе, Ольга Тимофеева выбрала именно аккордеон? Чем Снежная королева лучше Снежинки? К чему приводят гадания на суженого? По каким симптомам можно определить, что Ольга Тимофеева злится? И какие приманки пускает в ход вице-губернатор, когда у нее появляется свободное время? Об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.

Источник: ПЛН-FM