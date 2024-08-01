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«Прессинг»: Кровавые СМИ, работники пера и топора, посещалка на трагедиях
02.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Юлия Магера и Константин Калиниченко обсуждают освещение в СМИ тем, которые журналисты на профессиональном жаргоне называют «чернухой».
Ведущие спорят об объеме, в котором такие темы должны быть представлены в медиапространстве, о глубине, на которую уместно заныривать журналистам за подробностями трагедий, и о ракурсе, с которого они могут быть освещены в СМИ.
Источник: ПЛН-FM
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