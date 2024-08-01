«Прессинг»: Кровавые СМИ, работники пера и топора, посещалка на трагедиях

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсуждают освещение в СМИ тем, которые журналисты на профессиональном жаргоне называют «чернухой».

Ведущие спорят об объеме, в котором такие темы должны быть представлены в медиапространстве, о глубине, на которую уместно заныривать журналистам за подробностями трагедий, и о ракурсе, с которого они могут быть освещены в СМИ.

Источник: ПЛН-FM