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«Беседка»: Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов о прорыве в догазификации

01.08.2024 18:30 «ПЛН-FM»

В конце декабря прошлого года гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» был назначен Антоном Дымовым. Сегодня в программе «Беседка» он подвел итоги первых месяцев своей работы на этом посту и в целом итоги работы газовой компании за первое полугодие этого года. Кроме того, ведущая Любовь Кузнецова поговорила с Антоном Дымовым о реализации программы социальной догазификации в Псковской области.

 

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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