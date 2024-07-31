«Беседка»: Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов о прорыве в догазификации

В конце декабря прошлого года гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» был назначен Антоном Дымовым. Сегодня в программе «Беседка» он подвел итоги первых месяцев своей работы на этом посту и в целом итоги работы газовой компании за первое полугодие этого года. Кроме того, ведущая Любовь Кузнецова поговорила с Антоном Дымовым о реализации программы социальной догазификации в Псковской области.

Источник: ПЛН-FM