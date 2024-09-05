04.09.2024 14:00 «Собственной персоной»: Армен Мнацаканян о ходе избирательной кампании и темпах догазификации
03.09.2024 18:20 «Дневной дозор»: Может ли индивидуальное жилье в Пскове стать альтернативой квартирам?
«Хайпожоры»: 1 сентября в соцсетях и что же будет с Дуровым и с нами?
06.09.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Артем Татаренко:
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Французский казус: что же будет с Дуровым и с нами?
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Провайдеры мешают замедлению YouTube: Роскомнадзор предлагает всех аннулировать
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Школьный ажиотаж: 1 сентября в псковских соцсетях.
Источник: ПЛН-FM
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