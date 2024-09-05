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«Хайпожоры»: 1 сентября в соцсетях и что же будет с Дуровым и с нами?

06.09.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Артем Татаренко:

  • Французский казус: что же будет с Дуровым и с нами?

  • Провайдеры мешают замедлению YouTube: Роскомнадзор предлагает всех аннулировать

  • Школьный ажиотаж: 1 сентября в псковских соцсетях.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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