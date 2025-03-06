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«Хайпожоры»: Дети и интернет, развязка дела Блиновской и Telegram обошел YouTube

07.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Как дети и подростки в России пользуются интернетом: что смотрят, читают, слушают и во что играют
  • Развязка дела Блиновской: 5 лет и миллиард
  • Telegram обошел YouTube по охвату, китайские бренды вкладываются VK рекламу.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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