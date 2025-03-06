«Хайпожоры»: Дети и интернет, развязка дела Блиновской и Telegram обошел YouTube

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

Как дети и подростки в России пользуются интернетом: что смотрят, читают, слушают и во что играют

Развязка дела Блиновской: 5 лет и миллиард

Telegram обошел YouTube по охвату, китайские бренды вкладываются VK рекламу.

Источник: ПЛН-FM