«Хайпожоры»: «Девочек обижать нельзя» и зумеры против бумеров

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

«Девочек обижать нельзя»: Суд вынес наказание за оскорбления главы «Лиги безопасного интернета»

Самая массовая утечка в истории оказалась журналом доставки SMS

Зумеры VS Бумеры: Битва двух популярных мессенджеров выходит на новый уровень

Источник: ПЛН-FM