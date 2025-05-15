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«Хайпожоры»: «Девочек обижать нельзя» и зумеры против бумеров

16.05.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • «Девочек обижать нельзя»: Суд вынес наказание за оскорбления главы «Лиги безопасного интернета»

  • Самая массовая утечка в истории оказалась журналом доставки SMS

  • Зумеры VS Бумеры: Битва двух популярных мессенджеров выходит на новый уровень

 

 

Источник: ПЛН-FM



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