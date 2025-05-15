15.05.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Начало переговоров, область Vs Великие Луки и политизация Дня Победы
15.05.2025 12:35 «Банкротство и точка»: Что такое субсидиарная ответственность в процедуре банкротства юрлица?
15.05.2025 09:00 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о человеке, попавшем в трудную ситуацию по вине коммунальных служб
«Хайпожоры»: «Девочек обижать нельзя» и зумеры против бумеров
16.05.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
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«Девочек обижать нельзя»: Суд вынес наказание за оскорбления главы «Лиги безопасного интернета»
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Самая массовая утечка в истории оказалась журналом доставки SMS
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Зумеры VS Бумеры: Битва двух популярных мессенджеров выходит на новый уровень
Источник: ПЛН-FM
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