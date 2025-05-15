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«На пятой передаче»: Минус парковочные места, плюс новые дорожные неровности

16.05.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Тема передачи - решения, принятые в апреле межведомственной рабочей группой по безопасности дорожного движения и ожидающие исполнения в 2025 году:

  • Ограничение стоянки на транспорта на улицах Кузбасской Дивизии, Вокзальной и Гражданской;
  • Новые парковочные места для инвалидов;
  • Стоит ли ждать изменения количества полос на улице Народной перед перекрестком с Коммунальной?
  • Перенос пешеходного перехода через Красноармейскую на перекрестке с Юбилейной;
  • Новые искусственные неровности на дублере Инженерной и на Шоссейной;
  • Изменение схемы движения на перекрестке Юности и Линейной;
  • Точечные изменения в парковке на Профсоюзной.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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