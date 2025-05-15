«На пятой передаче»: Минус парковочные места, плюс новые дорожные неровности

Тема передачи - решения, принятые в апреле межведомственной рабочей группой по безопасности дорожного движения и ожидающие исполнения в 2025 году:

Ограничение стоянки на транспорта на улицах Кузбасской Дивизии, Вокзальной и Гражданской;

Новые парковочные места для инвалидов;

Стоит ли ждать изменения количества полос на улице Народной перед перекрестком с Коммунальной?

Перенос пешеходного перехода через Красноармейскую на перекрестке с Юбилейной;

Новые искусственные неровности на дублере Инженерной и на Шоссейной;

Изменение схемы движения на перекрестке Юности и Линейной;

Точечные изменения в парковке на Профсоюзной.

Источник: ПЛН-FM