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«На пятой передаче»: Минус парковочные места, плюс новые дорожные неровности
16.05.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Тема передачи - решения, принятые в апреле межведомственной рабочей группой по безопасности дорожного движения и ожидающие исполнения в 2025 году:
- Ограничение стоянки на транспорта на улицах Кузбасской Дивизии, Вокзальной и Гражданской;
- Новые парковочные места для инвалидов;
- Стоит ли ждать изменения количества полос на улице Народной перед перекрестком с Коммунальной?
- Перенос пешеходного перехода через Красноармейскую на перекрестке с Юбилейной;
- Новые искусственные неровности на дублере Инженерной и на Шоссейной;
- Изменение схемы движения на перекрестке Юности и Линейной;
- Точечные изменения в парковке на Профсоюзной.
Источник: ПЛН-FM
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