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«Семейные ценности»: Что значит быть женой военного?

16.05.2025 14:00 «ПЛН-FM»

На этот раз ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова выбрали для обсуждения тему, связанную с русской душой, патриотизмом и, в какой-то мере, с жертвенностью.

Супруга военнослужащего Елена Горячева вместе с детьми ждет своего героя со специальной военной операции и сегодня в студии расскажет, что значит быть женой военного.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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