15.05.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Начало переговоров, область Vs Великие Луки и политизация Дня Победы
15.05.2025 12:35 «Банкротство и точка»: Что такое субсидиарная ответственность в процедуре банкротства юрлица?
15.05.2025 09:00 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о человеке, попавшем в трудную ситуацию по вине коммунальных служб
«Семейные ценности»: Что значит быть женой военного?
16.05.2025 14:00 «ПЛН-FM»
На этот раз ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова выбрали для обсуждения тему, связанную с русской душой, патриотизмом и, в какой-то мере, с жертвенностью.
Супруга военнослужащего Елена Горячева вместе с детьми ждет своего героя со специальной военной операции и сегодня в студии расскажет, что значит быть женой военного.
Источник: ПЛН-FM
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