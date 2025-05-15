«Семейные ценности»: Что значит быть женой военного?

На этот раз ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова выбрали для обсуждения тему, связанную с русской душой, патриотизмом и, в какой-то мере, с жертвенностью.

Супруга военнослужащего Елена Горячева вместе с детьми ждет своего героя со специальной военной операции и сегодня в студии расскажет, что значит быть женой военного.

Источник: ПЛН-FM