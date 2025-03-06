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«Краски города»: 5 правил подготовки к весне

07.03.2025 09:00 «ПЛН-FM»

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.

Сегодня в выпуске:

  • Здоровье по сезону: 5 правил подготовки к весне;

  • Культурные выходные всей семьёй: как красиво завершить эту неделю?

  • «Интересные о важном»: Гость рубрики — шоумен, ведущий и директор фестиваля «Мисс Псков» и просто человек, который знает о женщинах и девушках чуть больше, Николай Королев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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