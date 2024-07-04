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«Пастырь»: о Петровом посте и празднике святых равноапостольных Петра и Павла
05.07.2024 08:30 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.
Ведущий нового выпуска - иерей Тигрий Агаджанян, клирик храма Василия Великого (на Горке), руководитель отдела по делам молодежи Псковской епархии - рассказал о Петровом посте и празднике святых равноапостольных Петра и Павла, который отмечается ежегодно 12 июля.
Источник: ПЛН-FM
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