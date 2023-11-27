«Летопись воинской славы Псковской земли»: «Малый Сталинград»

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28.11.2023 12:35 «ПЛН-FM»
На этот раз разговор будет посвящен Великолукской наступательной операции и освобождению Великих Лук в январе 1943 года.
Битву за освобождение Великих Лук принято называть «малым Сталинградом». С чем связано такое сравнение? Как город оказался в оккупации? Когда гитлеровские войска подошли к Великим Лукам? Как оборонялся город? Действительно ли Гитлер предлагал переименовать Великие Луки в честь коменданта города? Об этом Олег Добрынин поговорил со своим соведущим - сопредседателем Великолукского городского краеведческого общества, членом Совета Союза краеведов России, профессором ВЛГАФК, депутатом Великолукской городской Думы Дмитрием Белюковым.
Источник: ПЛН-FM
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