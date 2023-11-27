www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
27 ноября Телефон прямого эфира 7 ноября 13 ноября 24 ноября 16 ноября 17 ноября 15 ноября 28 ноября 22 ноября 22 ноября 13 ноября 27 октября 22 ноября 13 ноября 27 октября

«Летопись воинской славы Псковской земли»: «Малый Сталинград»

28.11.2023 12:35 «ПЛН-FM»

На этот раз разговор будет посвящен Великолукской наступательной операции и освобождению Великих Лук в январе 1943 года.

Битву за освобождение Великих Лук принято называть «малым Сталинградом». С чем связано такое сравнение? Как город оказался в оккупации? Когда гитлеровские войска подошли к Великим Лукам? Как оборонялся город? Действительно ли Гитлер предлагал переименовать Великие Луки в честь коменданта города? Об этом Олег Добрынин поговорил со своим соведущим - сопредседателем Великолукского городского краеведческого общества, членом Совета Союза краеведов России, профессором ВЛГАФК, депутатом Великолукской городской Думы Дмитрием Белюковым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты