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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Знаменосцы Победы
09.01.2025 12:25 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли». Гость студии - краевед, историк партизанского движения на Псковщине в годы Великой Отечественной войны Николай Никитенко.
Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о героях, водрузивших Знамя Победы на Рейхстаг в 1945 году. Почему только двое: Егоров и Кантария, вошли в учебники по истории и как сложились судьбы псковичей, участвовавших в тех событиях?
Источник: ПЛН-FM
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