«Летопись воинской славы Псковской земли»: Знаменосцы Победы

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли». Гость студии - краевед, историк партизанского движения на Псковщине в годы Великой Отечественной войны Николай Никитенко.

Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о героях, водрузивших Знамя Победы на Рейхстаг в 1945 году. Почему только двое: Егоров и Кантария, вошли в учебники по истории и как сложились судьбы псковичей, участвовавших в тех событиях?

Источник: ПЛН-FM