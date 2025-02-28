«Летопись воинской славы Псковской земли»: О Годе защитника Отечества и 80-летии Великой Победы

Гость студии - директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова. Ведущий Олег Добрынин подвел с ней итоги работы архива за 2024 год и обсудит планы на этот год.

Источник: ПЛН-FM