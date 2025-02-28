12:35 «Летопись воинской славы Псковской земли»: О Годе защитника Отечества и 80-летии Великой Победы
«Летопись воинской славы Псковской земли»: О Годе защитника Отечества и 80-летии Великой Победы
03.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова. Ведущий Олег Добрынин подвел с ней итоги работы архива за 2024 год и обсудит планы на этот год.
Источник: ПЛН-FM
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