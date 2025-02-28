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«Летопись воинской славы Псковской земли»: О Годе защитника Отечества и 80-летии Великой Победы

03.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова. Ведущий Олег Добрынин подвел с ней итоги работы архива за 2024 год и обсудит планы на этот год.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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