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«Наши ТОСы»: ТОСы Опочецкого района
28.11.2023 08:37 «ПЛН-FM»
В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы рассказываем о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. Опочецкий район, с недавних пор – Опочецкий муниципальный округ. Довольно крупный по территории, имеющий богатую историю и неравнодушных людей. Именно о ТОСах этого муниципального образования мы сегодня поговорим в нашей программе.
Источник: ПЛН-FM
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