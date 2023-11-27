«Наши ТОСы»: ТОСы Опочецкого района

В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы рассказываем о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. Опочецкий район, с недавних пор – Опочецкий муниципальный округ. Довольно крупный по территории, имеющий богатую историю и неравнодушных людей. Именно о ТОСах этого муниципального образования мы сегодня поговорим в нашей программе.

Источник: ПЛН-FM