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«Дабришутинг»: Сезонные заболевания, минимальная зарплата и нетрадиционные ценности

09.12.2022 12:50 «ПЛН-FM»

По-прежнему ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Непобедимая природа, или Вирусы, которые мы заслужили
  • Зарплата на минималках: кто выживет на МРОТ
  • Геи - убийцы нравственности.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM



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