08.12.2022 14:00 «Сообразим на троих»: Второй срок губернатора, противоречия КПРФ и журналистика против пропаганды
«Дабришутинг»: Сезонные заболевания, минимальная зарплата и нетрадиционные ценности
09.12.2022 12:50 «ПЛН-FM»
По-прежнему ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Непобедимая природа, или Вирусы, которые мы заслужили
- Зарплата на минималках: кто выживет на МРОТ
- Геи - убийцы нравственности.
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
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