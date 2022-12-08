«Дабришутинг»: Сезонные заболевания, минимальная зарплата и нетрадиционные ценности

По-прежнему ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Непобедимая природа, или Вирусы, которые мы заслужили

Зарплата на минималках: кто выживет на МРОТ

Геи - убийцы нравственности.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM