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«Деловой понедельник»: О промышленной кооперации и межрегиональном сотрудничестве

16.05.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии – эксперт Петербургского отделения «Деловой России», директор по развитию ООО «Экспорт Групп» Максим Полетаев. В рамках сегодняшнего выпуска ведущий Станислав Осовский поговорил с ним о промышленной кооперации и межрегиональном сотрудничестве.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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