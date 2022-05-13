«Деловой понедельник»: О промышленной кооперации и межрегиональном сотрудничестве

Гость студии – эксперт Петербургского отделения «Деловой России», директор по развитию ООО «Экспорт Групп» Максим Полетаев. В рамках сегодняшнего выпуска ведущий Станислав Осовский поговорил с ним о промышленной кооперации и межрегиональном сотрудничестве.

Источник: ПЛН-FM