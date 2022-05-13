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«Деловой понедельник»: О промышленной кооперации и межрегиональном сотрудничестве
16.05.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии – эксперт Петербургского отделения «Деловой России», директор по развитию ООО «Экспорт Групп» Максим Полетаев. В рамках сегодняшнего выпуска ведущий Станислав Осовский поговорил с ним о промышленной кооперации и межрегиональном сотрудничестве.
Источник: ПЛН-FM
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